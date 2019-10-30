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Україна готова до опалювального сезону. Фото: Громадське

Україна пройде опалювальний сезон навіть без транзиту газу з Росії — «Нафтогаз»

30 жов 2019, 13:56
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Опалювальний сезон 2019−2020 років пройде в Україні без проблем навіть у тому випадку, якщо буде припинено транзит газу з Росії до Європейського Союзу.

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Також Україна готова до сталого проходження опалювального сезону незалежно від погодних умов. Газовики закачали до сховищ 21,7 млрд куб. м. газу. Це майже на 5 млрд куб. м більше ніж у 2018 році. Про це 30 жовтня на брифінгу заявив перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома, повідомляє «РБК-Україна».

За словами посадовця, група «Нафтогаз» за участю оператора газо-транспортної системи та «Укртрансгазу» неодноразово проводила навчання з різноманітними сценаріями, які можуть завадити проведенню сталого опалювального сезону.

Ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту природного газу з європейських країн. Будь-який сценарій підтверджує стале проходження опалювального сезону, — зазначив Перелома.

Нагадаємо, станом на 30 жовтня опалення досі не включили у будинках житлового фонду Львівської та Херсонської областей. Загалом в Україні станом на сьогодні до опалення підключено 64,7% об'єктів соціальної сфери.


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