Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через Prozorro, фото: US Fish and Wildlife Service

https://racurs.ua/ua/n128767-dozvoly-na-vylov-i-rozvedennya-ryby-prodavatymut-cherez-prozorro.html

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Система Prozorro продаватиме громадянам України дозволи на вилов і розведення риби.

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Уряд вже запустив відповідну функцію, поінформувала прес-служба Міністерства енергетики і захисту навколишнього середовища України.

У відомстві пояснили, що близько 2 тис. т квотованих видів риби не було розподілено, через що держава втрачала доходи.

Запуск реалізації дозволів, як очікують чиновники, дозволить ефективно боротися з корупцією у системі видачі дозволів на рибальство. Наразі документацію в цьому напрямку видає спеціальна комісія. Вона може узгодити дозвіл на вилов риби, але й відмовити, що створює умови для вимагання хабарів.

Надалі будуть сформовані лоти для Prozorro. Наприклад, у Київському водосховищі не розподілено 15% ліміту (в 2019 році — це 170 т риби). З цього обсягу сформують лоти по 5% від ліміту й виставлять їх на аукціон.

Раніше стало відомо, що закупівлі від 25 тис. грн на підприємствах державного концерну «Укроборонпром» почнуть проводити за допомогою системи Prozorro.