Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через Prozorro, фото: US Fish and Wildlife Service

Дозволи на вилов і розведення риби продаватимуть через Prozorro

30 жов 2019, 13:55
999

Система Prozorro продаватиме громадянам України дозволи на вилов і розведення риби.

Loading...

Уряд вже запустив відповідну функцію, поінформувала прес-служба Міністерства енергетики і захисту навколишнього середовища України.

У відомстві пояснили, що близько 2 тис. т квотованих видів риби не було розподілено, через що держава втрачала доходи.

Запуск реалізації дозволів, як очікують чиновники, дозволить ефективно боротися з корупцією у системі видачі дозволів на рибальство. Наразі документацію в цьому напрямку видає спеціальна комісія. Вона може узгодити дозвіл на вилов риби, але й відмовити, що створює умови для вимагання хабарів.

Надалі будуть сформовані лоти для Prozorro. Наприклад, у Київському водосховищі не розподілено 15% ліміту (в 2019 році — це 170 т риби). З цього обсягу сформують лоти по 5% від ліміту й виставлять їх на аукціон.

Раніше стало відомо, що закупівлі від 25 тис. грн на підприємствах державного концерну «Укроборонпром» почнуть проводити за допомогою системи Prozorro.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Перша сутичка у Верховній Раді: нардепи влаштували штовханину у сесійній залі (ФОТО, ВІДЕО)

У залі українського парламенту сталася перша сутичка з часу роботи Верховної Ради дев’ятого скликання. Нардепи влаштували штовханину після провалу постанови про створення ТСК щодо трагедії в Одесі в 2014 році

Новини України
13:00

Гонтарева пояснила, чому не позиватиметься до Коломойського (ВІДЕО)

Екс-голова НБУ Гонтарєва пояснила, чому не має наміру позиватися у суді до українського олігарха Ігоря Коломойського. Гонтарева розповіла, що, по-перше, це питання юрисдикції, а по-друге, у неї не вистачить коштів проводити усі можливі суди

Новини України
10:34