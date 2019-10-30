Опалювальний сезон в Україні. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n128764-opaluvalnyy-sezon-dosi-ne-rozpochato-v-dvoh-oblastyah-ukrayiny-infografika.html

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Опалення досі не включили в житлових об'єктах двох українських областей.

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У середу, 30 жовтня, тепла немає у будинках житлового фонду Львівської та Херсонської областей. Щодо соцоб'єктів, то на Львівщині підключено 30,2%, а у Херсонській області — 8,9%. Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України в Facebook.

Загалом в Україні станом на сьогодні до опалення підключено 64,7% об'єктів соціальної сфери. У Волинській, Запорізькій, Львівській, Одеській, Київській, Херсонській, Тернопільській та Чернівецькій областях до тепла підключено менше половини таких об'єктів.

Щодо житлових будинків, до тепла вже підключили 56,9% житлових будинків України, найбільше їх у Вінницькій, Закарпатській, Донецькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, у Львівській області мер міста Новий Розділ Андрій Мелешко та його перший заступник подали заяви про відставку. Таке рішення посадовці прийняли через зрив опалювального сезону та критичну ситуацію на Новороздольскій теплоелектроцентралі. Місто, яке досі перебуває на межі теплового колапсу, залишилося без керівництва.