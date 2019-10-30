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Ракурс
Отопительный сезон в Украине. Фото: Народная правда

Отопительный сезон до сих пор не начат в двух областях Украины (ИНФОГРАФИКА)

30 окт 2019, 12:26
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Отопление до сих пор не включили в жилых объектах двух украинских областей.

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В среду, 30 октября, тепла нет в домах жилищного фонда Львовской и Херсонской областей. Касательно соцобъектов, то на Львовщине подключено 30,2%, а в Херсонской области — 8,9%. Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook.

В целом в Украине по состоянию на сегодня к отоплению подключены 64,7% объектов социальной сферы. В Волынской, Запорожской, Львовской, Одесской, Киевской, Херсонской, Тернопольской и Черновицкой областях к теплу подключены меньше половины таких объектов.

В отношении жилых домов, к теплу уже подключили 56,9% жилых домов Украины, больше всего их в Винницкой, Закарпатской, Донецкой и Черновицкой областях.

Инфографика: Министерство развития общин и территорий Украины в Facebook

Напомним, во Львовской области мэр города Новый Роздол Андрей Мелешко и его первый заместитель подали заявления об отставке. Такое решение чиновники приняли из-за срыва отопительного сезона и критической ситуации на Новороздольской теплоэлектроцентрали. Город, который до сих пор находится на грани теплового коллапса, осталось без руководства.

Источник: Ракурс


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