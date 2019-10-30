Верховная Рада не создала ВСК по расследованию дела «2 мая» в Одессе. Фото: 2mayodessa.org

https://racurs.ua/n128758-rada-sozdala-vsk-po-rassledovaniu-tragedii-v-odesse-2-maya-2014-goda.html

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Верховная Рада Украины 30 октября провалила голосование за создание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка.

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Проект постановления № 2198, автором которого является группа нардепов от «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержали лиш 79 нардепов. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего заседания украинского парламента.

Многочисленные фото-и видеоматериалы свидетельствуют о невмешательстве представителей органов охраны правопорядка при применении участниками столкновений оружия различных видов. По имеющейся геополитической ситуации в государстве, есть основания считать, что беспорядки произошли не случайно. Многие материалы свидетельствуют о возможном спланированном характере акций, которые в результате привели к трагедии, — говорится в пояснительной записке о необходимости создания ВСК.

Всего в состав комиссии планировали включить 18 парламентариев. Председателем ВСК предлагали представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика, а заместителем нардепа из «Слуги народа» Алексея Лоеонова.

В тексте постановления отмечается, что ВСК должна была установить не только причины беспорядков, которые способствовали их возникновению и развитию, но и установить личности организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей совершенных во время массовых беспорядков преступлений. Следственная комиссия должна была установить был ли предварительный сговор о совершении противоправных деяний во время массовых беспорядков. Нардепы должны были также дать оценку правомерности действий правоохранителей во время беспорядков.

Как известно, 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

Напомним, в августе из СИЗО вышли антимайдановцы Сергей Долженков (Капитан Какао) и гражданин России Евгений Мефедов, которые являются фигурантами «дела 2 мая». Залог за них заплатила партия «Оппозиционный блок — За жизнь».