Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Верховная Рада не создала ВСК по расследованию дела «2 мая» в Одессе. Фото: 2mayodessa.org

Рада провалила голосование за создание ВСК по расследованию трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

30 окт 2019, 12:14
999

Верховная Рада Украины 30 октября провалила голосование за создание Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года и повлекших тяжкие последствия, а также ненадлежащего исполнения правоохранительными органами своих обязанностей в части обеспечения охраны правопорядка.

Loading...

Проект постановления № 2198, автором которого является группа нардепов от «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддержали лиш 79 нардепов. Об этом шла речь в трансляции сегодняшнего заседания украинского парламента.

Многочисленные фото-и видеоматериалы свидетельствуют о невмешательстве представителей органов охраны правопорядка при применении участниками столкновений оружия различных видов. По имеющейся геополитической ситуации в государстве, есть основания считать, что беспорядки произошли не случайно. Многие материалы свидетельствуют о возможном спланированном характере акций, которые в результате привели к трагедии, — говорится в пояснительной записке о необходимости создания ВСК.

Всего в состав комиссии планировали включить 18 парламентариев. Председателем ВСК предлагали представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика, а заместителем нардепа из «Слуги народа» Алексея Лоеонова.

В тексте постановления отмечается, что ВСК должна была установить не только причины беспорядков, которые способствовали их возникновению и развитию, но и установить личности организаторов, подстрекателей, пособников и исполнителей совершенных во время массовых беспорядков преступлений. Следственная комиссия должна была установить был ли предварительный сговор о совершении противоправных деяний во время массовых беспорядков. Нардепы должны были также дать оценку правомерности действий правоохранителей во время беспорядков.

Как известно, 2 мая 2014 года во время массовых беспорядков в Одессе погибли 48 человек и более 200 получили ранения.

Напомним, в августе из СИЗО вышли антимайдановцы Сергей Долженков (Капитан Какао) и гражданин России Евгений Мефедов, которые являются фигурантами «дела 2 мая». Залог за них заплатила партия «Оппозиционный блок — За жизнь».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Первая драка в Верховной Раде: нардепы устроили потасовку в сессионном зале (ФОТО, ВИДЕО)

В зале украинского парламента произошла первая стычка со времени работы Верховной Рады девятого созыва. Нардепы устроили потасовку после провала постановления о создании ВСК по трагедии в Одессе в 2014 году

Новости Украины
13:00

Заседание Верховной Рады: рынок природного газа, вырубка лесов и создание ВСК для расследования «дела 2 мая» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Украинский парламент 30 октября в первом чтении рассматривает ряд постановлений и изменения в закон «О рынке природного газа», вносит изменения в лесной кодекс. Планируется создание ТКС по расследованию трагедии в Одессе в 2014 году

Новости Украины
10:00