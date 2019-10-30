Верховна Рада не створила ТСК з розслідування справи «2 травня» в Одесі. Фото: 2mayodessa.org

https://racurs.ua/ua/n128758-rada-stvoryla-tsk-z-rozsliduvannya-tragediyi-v-odesi-2-travnya-2014-roku.html

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Верховна Рада України 30 жовтня провалила голосування за утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року та спричинили тяжкі наслідки, а також неналежного виконання правоохоронними органами своїх обов’язків в частині забезпечення охорони правопорядку.

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Проект постанови № 2198, автором якого є група нардепів від «Опозиційна платформа — За життя» підтримали 79 нардепів. Про це йшлося в трансляції сьогоднішнього засідання українського парламенту.

Численні фото- і відеоматеріали свідчать про невтручання представників органів охорони правопорядку під час застосування учасниками сутичок зброї різних видів. За наявної геополітичної ситуації в державі, є підстави вважати, що заворушення відбулись не випадково. Багато матеріалів свідчать про можливий спланований характер акцій, що в результаті призвели до трагедії, — йдеться у пояснювальній записці щодо необхідності створення ТСК.

Загалом до складу комісії планували включити 18 парламентарів. Головою ТСК пропонували представника «Опозиційної платформи — За життя» Миколу Скорика, а заступником нардепа із «Слуги народу» Олексія Лоеонова.

У тексті постанови зазначається, що ТСК повинна була встановити не лише причини заворушень, які сприяли їх виникненню та розвитку, але й встановити особи організаторів, підбурювачів, пособників та виконавців вчинених під час масових заворушень злочинів. Слідча комісія повинна була встановити чи була попередня змова щодо вчинення противоправних діянь під час масових заворушень. Нардепи повинні також хотіли дати оцінку правомірності дій правоохоронців під час заворушень.

Як відомо, 2 травня 2014 року під час масових заворушень в Одесі загинуло 48 осіб і понад 200 дістали поранення.

Нагадаємо, у серпні з СІЗО вийшли антимайданівці Сергій Долженков (Капітан Какао) і громадянин Росії Євген Мефьодов, які є фігурантами «справи 2 травня». Заставу за них заплатила партія «Опозиційний блок — За життя».