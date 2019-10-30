Інформаційне поле заміноване: Зеленський вимагає прибрати мову ненависті зі ЗМІ, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128762-informaciyne-pole-zaminovane-zelenskyy-vymagaie-prybraty-movu-nenavysti-zi-zmi-video.html

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував українські ЗМІ, а також користувачів соціальних мереж, які послуговуються мовою ненависті, а також створюють фейки та інформаційні маніпуляції.

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Глава держави обурився такою ситуацією і назвав інформаційне поле України замінованим.

Давайте видихнемо і поговоримо спокійно, — заявив Зеленський на «Форумі єдності» 30 жовтня у Маріуполі.

Президент також здивований ситуацією, коли з інформаційного порядку денного зникли Крим та люди на окупованих частинах Донбасу. Зеленський закликав називати їх не «мешканцями Донбасу», а громадянами України на окупованих територіях. Він обурений тим, що про них медіа згадують тільки у зв’язку із бойовими діями на Донбасі.

Всіх називають чомусь «сепарами». І ми, і вони повинні більше знати про окупований регіон, — заявив президент на форумі.

Крім того, глава держави вважає, що інформаційна політика на Донбасі і в Криму мусить бути спрямованою на те, щоб показати людям усе хороше, що робитиме українська влада для них.

Про усі покращення треба розповісти людям, — сказав глава держави.

Нагадаємо, що сьогодні під час форуму у Маріуполі Зеленський також презентував принципи майбутньої стратегії реінтеграції Донбасу.