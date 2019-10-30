Стрілянина сталася в США. Фото: lastday.club

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Ракурс

Стрілянину на приватній вечірці на честь Хелловіна влаштували двоє невідомих у капюшонах.

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Збройний інцидент стався 29 жовтня в місті Лонг-Біч близько 23.00. Попередньо встановлено, що невідомі незадовго до бійні обійшли сусідів з питанням, з якого приводу в будинку зібралося стільки людей та звучить музика. Дізнавшись, що люди святкують Хелловін, чоловіки пішли, а потім повернулися й почали стріляти в людей. Про це повідомляє Sky News.

Внаслідок стрілянини троє осіб загинули, ще дев’ятеро дістали поранення різного ступеня тяжкості. Вийти на слід підозрюваних поки не вдалося, поліція їх розшукує.

Всі загиблі — чоловіка. Сусіди зізналися, що не відреагували на шум, оскільки думали, що на вечірці стріляють феєрверком.

Нагадаємо, 27 жовтня внаслідок стрілянини на вечірці в американському штаті Техас двоє осіб загинули та ще щонайменше 14 були поранені. Усі загиблі — чоловіки.