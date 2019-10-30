Стрельба произошла в США. Фото: lastday.club

https://racurs.ua/n128761-v-ssha-vecherinka-v-chest-hellouina-zakonchilas-krovavoy-boyney-est-jertvy-foto-video.html

Ракурс

Стрельбу на частной вечеринке в честь Хэллоуина устроили двое неизвестных в капюшонах.

Loading...

Вооруженный инцидент произошел 29 октября в городе Лонг-Бич около 23.00. Предварительно установлено, что неизвестные незадолго до бойни обошли соседей с вопросом, по какому поводу в доме собралось столько людей и звучит музыка. Узнав, что люди празднуют Хэллоуин, мужчины ушли, а потом вернулись и начали стрелять в людей. Об этом сообщает Sky News.

В результате стрельбы три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Выйти на след подозреваемых пока не удалось, полиция их разыскивает.

Все погибшие — мужчины. Соседи признались, что не отреагировали на шум, поскольку думали, что на вечеринке стреляют фейерверком.

Напомним, 27 октября в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас два человека погибли и еще по меньшей мере 14 были ранены. Все погибшие — мужчины.