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Ракурс
Стрельба произошла в США. Фото: lastday.club

В США вечеринка в честь Хэллоуина закончилась кровавой бойней, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

30 окт 2019, 11:45
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Стрельбу на частной вечеринке в честь Хэллоуина устроили двое неизвестных в капюшонах.

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Вооруженный инцидент произошел 29 октября в городе Лонг-Бич около 23.00. Предварительно установлено, что неизвестные незадолго до бойни обошли соседей с вопросом, по какому поводу в доме собралось столько людей и звучит музыка. Узнав, что люди празднуют Хэллоуин, мужчины ушли, а потом вернулись и начали стрелять в людей. Об этом сообщает Sky News.

В результате стрельбы три человека погибли, еще девять получили ранения различной степени тяжести. Выйти на след подозреваемых пока не удалось, полиция их разыскивает.

Все погибшие — мужчины. Соседи признались, что не отреагировали на шум, поскольку думали, что на вечеринке стреляют фейерверком.

Стрельба в США. Фото: Long Beach Fire в Twitter

Стрельба в США. Фото: Long Beach Fire в Twitter

Напомним, 27 октября в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас два человека погибли и еще по меньшей мере 14 были ранены. Все погибшие — мужчины.

Источник: Ракурс


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