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Инцидент произошел в субботу вечером, фото: MaxPixel

В Техасе злоумышленник устроил стрельбу на вечеринке, есть погибшие и раненые (ВИДЕО)

27 окт 2019, 15:38
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Два человека погибли и еще не менее 14 получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас.

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Инцидент произошел в субботу вечером в городе Ґринвилле, который расположен на северо-восток от Далласа, сообщает NBCNews.

Все погибшие — мужчины.

Вечеринка состоялась возле кампуса Техасского университета A&M (TAMU). Сначала местные СМИ сообщали, что инцидент произошел на территории заведения, однако впоследствии оказалось, что мероприятие проходило в ночном клубе и не было согласовано с администрацией университета.

Ряд посетителей мероприятия были студентами этого вуза. По информации полиции, четыре или пять пострадавших были студентами.

Личность стрелка и его мотивы пока неизвестны. Злоумышленника разыскивает полиция.

По информации CNN, стрельба произошла на вечеринке выпускников, на которой присутствовали 750 человек. Детали инцидента правоохранители и медики пока не раскрывают. Известно, что одна из жертв была ранена в шею.

Издание Dallas News сообщает, что инцидент произошел на костюмированной вечеринке под названием Twerk or Treat.

Впоследствии в полиции сообщили, что злоумышленник был вооружен 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Сначала появилась информация о том, что стрелок мог быть вооружен винтовкой, поскольку на земле были найдены соответствующие патроны. Однако они оказались реквизитом для вечеринки по случаю Хэллоуина.

Напомним, недавно пять человек погибли в результате стрельбы в расположенном на западе Техаса городе Одесса.


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