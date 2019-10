Двоє людей загинули та ще щонайменше 14 були поранені внаслідок стрілянини на вечірці в американському штаті Техас.

Інцидент стався в суботу ввечері у місті Ґрінвіллі, котре розташоване на північний схід від Далласа, повідомляє NBCNews.

Усі загиблі — чоловіки.

Вечірка відбулася біля кампуса Техаського університету A&M (TAMU). Спочатку місцеві ЗМІ повідомляли, що інцидент стався на території закладу, однак згодом виявилося, що захід проходив у нічному клубі й не був узгоджений з адміністрацією університету.

Низка відвідувачів заходу були студентами цього вишу. За інформацією поліції, чотири чи п’ять постраждалих були студентами.

Особа стрілка та його мотиви наразі невідомі. Зловмисника розшукує поліція.

За інформацією CNN, стрілянина відбулася на вечірці випускників, на якій були присутні 750 людей. Деталі інциденту правоохоронці та медики наразі не розкривають. Відомо, що одна з жертв була поранена в шию.

Видання Dallas News повідомляє, що інцидент стався на костюмованій вечірці під назвою Twerk or Treat.

Згодом у поліції повідомили, що зловмисник був озброєний 9-мм напівавтоматичним пістолетом. Спочатку з’явилася інформація про те, що стрілок міг бути озброєний гвинтівкою, оскільки на землі були знайдені відповідні патрони. Однак вони виявилися реквізитом для вечірки з нагоди Хеллоуїну.

20 injured & 3 dead in a mass shooting, reported in #Greenville#Texas at a Homecoming party for Texas A&M University at Commerce. Reported 20 shots. Murder still not arrested.#lka

