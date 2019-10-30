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Ракурс
В Канаде шестая провинция признала Голодомор геноцидом, фото: Facebook

В Канаде шестая провинция признала Голодомор в Украине геноцидом

30 окт 2019, 11:20
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Голодомор в Украине 1932−1933 годов признан законодательной ассамблеей канадской провинции Британская Колумбия геноцидом.

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Документ одобрили 29 октября. Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Канаде.

Правительство провинции подчеркнуло, что действия СССР по осуществлению Голодомора были спланированными, коммунистические власти сделали все возможное для систематического уничтожения украинского народа с целью подавления стремления людей к свободе.

Теперь каждую четвертую субботу ноября на территории Британской Колумбии официально будут отмечать День памяти жертв Голодомора в Украине.

Андрей Шевченко, украинский посол в Канаде, отметил, что это очень важный и благородный жест. Он напомнил, что еще 10 лет назад появилась первая версия законопроекта о Голодоморе. Принятие документа, по словам дипломата, стало результатом совместной работы украинской общины и канадцев, которые симпатизируют Украине.

В Канаде с 2008 года на государственном уровне действует закон о Голодоморе. Британская Колумбия стала шестой провинцией страны, признавшей Голодомор в Украине актом геноцида.

Ранее американский штат Луизиана поддержал признание Голодомора геноцидом украинского народа. В США уже более 20 регионов выступили с подобной позицией.

Источник: Ракурс


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