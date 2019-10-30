Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Реинтеграция Донбасса и Крыма: Зеленский рассказал, как будет возвращать оккупированные территории, фото — Офис президента

Санкции, информационная и гуманитарная политика: Зеленский рассказал, как будет возвращать Донбасс и Крым

30 окт 2019, 11:13
999

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главные факторы стратегии возвращения оккупированных Донбасса и Крыма в Украину. Глава государства заявил о необходимости сохранения санкционного давления на РФ, проведении «нормандского саммита», а также о четырех направлениях, по которым государство намерено двигаться, достигая эту цель.

Loading...

Об этом Зеленский сегодня рассказал в Мариуполе, где проходит «Форум Единства».

Зеленский убежден, что вернуть оккупированные регионы можно с помощью дипломатии и сохранения санационного давления, поэтому Киев продолжает настойчиво требовать проведения встречи в «нормандском формате» и сохранения переговорной площадки в Минске.

Только глядя друг другу в глаза можно договориться, — рассказал президент в Мариуполе.

После этого, по словам Зеленского, жители оккупированных регионов должны почувствовать на себе информационную и гуманитарную политику Киева. На пути к миру и реинтеграции, по словам Зеленского, необходимо пройти три этапа.

Первый — это окончание горячей стадии, прекращение огня. Второй — это примирение людей и общества. Третий — это реинтеграция территорий.

Президент сформулировал на форуме четыре принципа, согласно которым будет формироваться стратегия Украины в этом вопросе. Они таковы:

  • публичность и прозрачность;
  • консенсус в обществе относительно целей политики на Донбассе и в Крыму;
  • реализм;
  • имплементация договоренностей в украинское законодательство.

Рассказывая о принципе реализма Зеленский заявил, что скорее всего «военным путем Крым быстро не вернуть», а людей на Донбассе «не заставишь уже завтра разговаривать на украинском».

Напомним, что вчера разведение войск вблизи Петровского согласовала контактная группа в Минске, а у Золотого этот процесс уже стартовал.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Первая драка в Верховной Раде: нардепы устроили потасовку в сессионном зале (ФОТО, ВИДЕО)

В зале украинского парламента произошла первая стычка со времени работы Верховной Рады девятого созыва. Нардепы устроили потасовку после провала постановления о создании ВСК по трагедии в Одессе в 2014 году

Новости Украины
13:00

Заседание Верховной Рады: рынок природного газа, вырубка лесов и создание ВСК для расследования «дела 2 мая» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Украинский парламент 30 октября в первом чтении рассматривает ряд постановлений и изменения в закон «О рынке природного газа», вносит изменения в лесной кодекс. Планируется создание ТКС по расследованию трагедии в Одессе в 2014 году

Новости Украины
10:00