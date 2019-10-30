Реинтеграция Донбасса и Крыма: Зеленский рассказал, как будет возвращать оккупированные территории, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n128759-sankcii-informacionnaya-i-gumanitarnaya-politika-zelenskiy-rasskazal-kak-budet-vozvraschat.html

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил главные факторы стратегии возвращения оккупированных Донбасса и Крыма в Украину. Глава государства заявил о необходимости сохранения санкционного давления на РФ, проведении «нормандского саммита», а также о четырех направлениях, по которым государство намерено двигаться, достигая эту цель.

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Об этом Зеленский сегодня рассказал в Мариуполе, где проходит «Форум Единства».

Зеленский убежден, что вернуть оккупированные регионы можно с помощью дипломатии и сохранения санационного давления, поэтому Киев продолжает настойчиво требовать проведения встречи в «нормандском формате» и сохранения переговорной площадки в Минске.

Только глядя друг другу в глаза можно договориться, — рассказал президент в Мариуполе.

После этого, по словам Зеленского, жители оккупированных регионов должны почувствовать на себе информационную и гуманитарную политику Киева. На пути к миру и реинтеграции, по словам Зеленского, необходимо пройти три этапа.

Первый — это окончание горячей стадии, прекращение огня. Второй — это примирение людей и общества. Третий — это реинтеграция территорий.

Президент сформулировал на форуме четыре принципа, согласно которым будет формироваться стратегия Украины в этом вопросе. Они таковы:

публичность и прозрачность;

консенсус в обществе относительно целей политики на Донбассе и в Крыму;

реализм;

имплементация договоренностей в украинское законодательство.

Рассказывая о принципе реализма Зеленский заявил, что скорее всего «военным путем Крым быстро не вернуть», а людей на Донбассе «не заставишь уже завтра разговаривать на украинском».

Напомним, что вчера разведение войск вблизи Петровского согласовала контактная группа в Минске, а у Золотого этот процесс уже стартовал.