Реінтеграція Донбасу і Криму: Зеленський розповів, як повертатиме окуповані території ,фото Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n128759-sankciyi-informaciyna-ta-gumanitarna-polityka-zelenskyy-rozpoviv-yak-povertatyme-donbas-i-krym.html

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Президент України Володимир Зеленський повідомив головні чинники стратегії повернення окупованих Донбасу та Криму в Україну. Глава держави заявив про необхідність збереження санкційного тиску на РФ, проведення «нормандського саміту», а також про чотири напрямки, за якими держава має намір рухатися, досягаючи мети.

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Про це Зеленський сьогодні розповів в Маріуполі, у якому відбувається «Форум Єдності».

Зеленський переконаний, що повернути окуповані регіони можна за допомогою дипломатії та збереження санаційного тиску, тому Київ продовжує наполегливо вимагати проведення зустрічі у нормандському форматі та збереження переговорного майданчика у Мінську.

Тільки дивлячись один одному в очі можна домовитися, — розповів президент у Маріуполі.

Після цього, за словами Зеленського, мешканці окупованих регіонів мусять відчути на собі інформаційну та гуманітарну політику Києва. На шляху до миру та реінтеграції, за словами Зеленського, необхідно пройти три етапи.

Перший — це закінчення гарячої стадії, припинення вогню. Другий — це примирення людей і суспільства. Третій — це реінтеграція територій.

Президент сформулював на форумі чотири принципи, відповідно до яких формуватиметься стратегія України у цьому питанні. Вони такі:

публічність і прозорість;

консенсус в суспільстві щодо мети політики на Донбасі та в Криму;

реалізм;

імплементація домовленостей в українське законодавство.

Розповідаючи про принцип реалізму Зеленський заявив, що скоріш за все «військовим шляхом Крим швидко не повернути», а людей на Донбасі «не змусиш вже завтра розмовляти українською».

Нагадаємо, що вчора розведення військ поблизу Петрівського узгодила контактна група у Мінську, а біля Золотого цей процес вже стартував.