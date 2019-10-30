Гонтарева проти Коломойського: екс-голова НБУ пояснила, чому не позиватиметься проти олігарха, фото — "Радіо Свобода"

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Колишній очільник Національного банку України Валерія Гонтарєва пояснила, чому не має наміру позиватися у суді до українського олігарха Ігоря Коломойського.

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Гонтарева, яка нині мешкає в Лондоні, розповіла, що, по-перше, це питання юрисдикції, а по-друге, у неї не вистачить коштів проводити усі можливі суди.

Екс-голова НБУ пояснила, що позови треба подавати в Україні, а вона не вірить у справедливість Феміди на батьківщині.

Один з його адвокатів очолює Офіс президента. Він в Україні легко все в суді вирішить. Що ж подавати в Україні, де корумповані суди і продажні прокурори? Це тільки псувати нерви, — заявила Гонтарєва в інтерв’ю «Радіо НВ».

Крім того, вона вважає, що після того, як розпочнуться суди із Коломойським, їхня кількість буде надто великої і в неї не вистачит на це коштів.

Для Коломойського судитися — це його професійна діяльність. Існує 600 судів проти Національного банку, Міністерства фінансів і нового «ПриватБанку», — розповіла Гонтарева.

Коломойський в кількох інтерв’ю називав Гонтареву «великої руйнівницею» і натякав на те, що вона буцімто «розплатиться за все, що накоїла» на чолі НБУ.

Навесні цього року Коломойський виграв декілька судів, які спрямував у звязку із націоналізацією у 2016 році «ПриватБанку», але восени Апеляційний суд Лондона і Уельсу став на бік «ПриватБанку» і підтвердив відповідність юрисдикції позову держбанку до Коломойського і його партнерів. Суд фактично продовжив всесвітній арешт активів колишніх власників «ПриватБанку».