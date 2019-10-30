Гонтарева против Коломойского: экс-глава НБУ объяснила, почему не будет судиться против олигарха, фото - "Радио Свобода"

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Бывший глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объяснила, почему не намерена судиться с украинским олигархом Игорем Коломойским.

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Гонтарева, которая сейчас живет в Лондоне, рассказала, что, во-первых, это вопрос юрисдикции, а во-вторых, у нее не хватит средств проводить все возможные суды.

Экс-глава НБУ объяснила, что иски надо подавать в Украине, а она не верит в справедливость Фемиды на родине.

Один из его адвокатов возглавляет Офис президента. Он в Украине легко все в суде решит. Что ж подавать в Украине, где коррумпированные суды и продажные прокуроры? Это только портить нервы, — заявила Гонтарева в интервью «Радио НВ».

Кроме того, она считает, что после того, как начнутся суды с Коломойским, их количество будет слишком большим и у нее не хватить на это средств.

Для Коломойского судиться — это его профессиональная деятельность. Существует 600 судов против Национального банка, Министерства финансов и нового «ПриватБанка», — рассказала Гонтарева.

Коломойский в нескольких интервью называл Гонтареву «большой разрушительницей» и намекал на то, что она якобы «расплатится за все, что натворила» во главе НБУ.

Весной этого года Коломойский выиграл несколько судов, которые направил в связи с национализацией в 2016 году «ПриватБанка», но осенью Апелляционный суд Лондона и Уэльса стал на сторону «ПриватБанка» и подтвердил соответствие юрисдикции иска госбанка к Коломойскому и его партнерам. Суд фактически продолжил всемирной арест активов бывших владельцев «ПриватБанка».