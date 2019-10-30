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Протест аграриев под Радой. Фото: Всеукраинский Аграрный Совет

Акцию протеста под Верховной Радой устроили аграрии, выступающие против создания рынка земли (ФОТО, ВИДЕО)

30 окт 2019, 10:27
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Акция протеста против продажи земли началась 30 октября под зданием Верховной Рады.

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Аграрии и крестьяне призывают депутатов не включать в повестку дня и не поддерживать законопроект № 2178−10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота сельскохозяйственных земель». Митингующие заявляют, что документ противоречит интересам украинцев и является выгодным лишь олигархам. Об этом сообщается на странице «Всеукраинский Аграрный Совет» в Facebook.

Сегодня на площади Конституции собрались несколько сотен человек, которые держатв руках плакаты и призывом не создавать рынок земли в Украине. После завершения акции под зданием ВРУ, активисты направятся к Офису президента.

Кроме того, ожидается, что сегодня под парламентом будут протестовать Ассоциация животноводов Украины и Всеукраинское объединение «Свобода».

Протест аграриев под Радой. Фото: Всеукраинский Аграрный Совет

Протест аграриев под Радой. Фото: Всеукраинский Аграрный Совет

Напомним, 18 октября комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политике провел заседание, по результатам которого принято решение рекомендовать парламенту принять за основу один из основных законопроектов, который касается земельной реформы.

Украинская власть предлагает отменить мораторий на продажу земли с 1 октября 2020 года. Разработанный правительством законопроект предлагает разрешить покупку земли гражданам Украины, юридическим лицам, территориальным общинам и государству.

Источник: Ракурс


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