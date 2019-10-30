Протест аграріїв під Радою. Фото: Всеукраїнська Аграрна Рада

https://racurs.ua/ua/n128755-akciu-protestu-pid-verhovnou-radou-vlashtuvaly-agrariyi-yaki-vystupaut-proty-stvorennya-rynku.html

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Акція протесту проти продажу землі розпочалася 30 жовтня під будівлею Верховної Ради.

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Аграрії та селяни закликають депутатів не включати в порядок денний та не підтримувати законопроект № 2178−10 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо обігу сільськогосподарських земель». Мітингувальники заявляють, що документ суперечить інтересам українців і є вигідним лише олігархам. Про це повідомляється на сторінці «Всеукраїнської аграрної ради» в Facebook.

Сьогодні на площі Конституції зібралися кілька сотень осіб, які тримають в руках плакати і закликом не створювати ринок землі в Україні. Після завершення акції під будівлею ВРУ, активісти попрямують до Офісу президента.

Крім того, очікується, що сьогодні під парламентом протестуватиме Асоціація тваринників України та Всеукраїнське об'єднання «Свобода».

Нагадаємо, 18 жовтня комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики провів засідання, за результатами якого прийнято рішення рекомендувати парламенту прийняти за основу один із основних законопроектів, який стосується земельної реформи.

Українська влада пропонує скасувати мораторій на продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Розроблений урядом законопроект пропонує дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі.