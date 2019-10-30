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Ракурс
Засідання Верховної Ради. Фото: Укрінформ

Засідання Верховної Ради: ринок природного газу, вирубка лісів та створення ТСК для розслідування «справи 2 травня» (ТРАНСЛЯЦІЯ)

30 жов 2019, 10:00
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Верховна Рада України на засіданні 30 жовтня розгляне низку постанов щодо ратифікації й кілька важливих законопроектів.

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Зокрема, нардепи розглянуть проект постанови № 2198 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів масових заворушень в місті Одесі, що відбулись 2 травня 2014 року». Також будуть розглянуті постанови про перейменування низки населених пунктів.

У першому читанні будуть розглядати зміни до закону № 1122 «Про ринок природного газу», № 1155 «Про внесення змін до Лісового кодексу України щодо встановлення мораторію на суцільну вирубку лісів та зелених насаджень».

У другому читанні парламентарі розглянуть законопроект № 0939 «Про внесення змін до закону України „Про місцеві вибори“ щодо врегулювання процедури ухвалення рішення партії про участь її місцевих організацій у відповідних місцевих виборах».

Нагадаємо, 29 жовтня Верховна Рада у першому читанні запровадила штрафи за кнопкодавство. Депутати підтримали законопроект, який вніс у вересні до парламенту перший заступник спікера Руслан Стефанчук.

Джерело: Ракурс


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