Заседание Верховной Рады. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n128753-zasedanie-verhovnoy-rady-rynok-prirodnogo-gaza-vyrubka-lesov-i-sozdanie-vsk-dlya-rassledovaniya.html

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Верховная Рада Украины на заседании 30 октября рассмотрит ряд постановлений о ратификации и несколько важных законопроектов.

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В частности, нардепы рассмотрят проект постановления № 2198 «О создании Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов массовых беспорядков в Одессе, произошедших 2 мая 2014 года». Также будут рассмотрены постановления о переименовании ряда населенных пунктов.

В первом чтении будут рассматривать изменения в закон № 1122 «О рынке природного газа», № 1155 «О внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно установления моратория на сплошную вырубку лесов и зеленых насаждений».

Во втором чтении парламентарии рассмотрят законопроект № 0939 «О внесении изменений в закон Украины „О местных выборах“ относительно урегулирования процедуры принятия решения партии об участии ее местных организаций в местных выборах».

Напомним, 29 октября Верховная Рада в первом чтении ввела штрафы за кнопкодавство. Депутаты поддержали законопроект, который внес в сентябре в парламент первый заместитель спикера Руслан Стефанчук.