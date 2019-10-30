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Ракурс
У Канаді шоста провінція визнала Голодомор геноцидом, фото: Facebook

У Канаді шоста провінція визнала Голодомор в Україні геноцидом

30 жов 2019, 11:20
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Голодомор в Україні 1932−1933 років визнано законодавчою асамблеєю канадської провінції Британська Колумбія геноцидом.

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Документ схвалили 29 жовтня. Про це йдеться в заяві посольства України у Канаді.

Уряд провінції наголосив, що дії СРСР щодо втілення Голодомору були спланованими. Комуністична влада зробила все можливе для систематичного знищення українського народу, щоби придушити прагнення людей до свободи.

Відтепер кожної четвертої суботи листопада на території Британської Колумбії офіційно відзначатимуть День пам’яті жертв Голодомору в Україні.

Андрій Шевченко, український посол у Канаді, зазначив, що це дуже важливий і благородний жест. Він нагадав, що ще 10 років тому з’явилася перша версія законопроекту про Голодомор. Ухвалення документу, за словами дипломата, це підсумок спільної роботи української громади і канадців, які симпатизують Україні.

У Канаді з 2008 року на державному рівні діє закон про Голодомор. Британська Колумбія стала шостою провінцією країни, яка визнала Голодомор актом геноциду.

Раніше американський штат Луїзіана підтримав визнання Голодомору геноцидом українського народу. У США вже понад 20 регіонів виступили з такою позицією.

Джерело: Ракурс


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