Информационное поле заминировано: Зеленский требует убрать язык ненависти со СМИ, фото — Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинские СМИ, а также пользователей социальных сетей, которые используют язык ненависти, а также создают фейки и информационные манипуляции.

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Глава государства возмутился такой ситуацией и назвал информационное поле Украины заминированным.

Давайте выдохнем и поговорим спокойно, — заявил Зеленский на «Форуме единства» 30 октября в Мариуполе.

Президент также удивлен ситуацией, когда из информационной повестки дня исчезли Крым и люди на оккупированных частях Донбасса. Зеленский призвал называть их не «жителями Донбасса», а гражданами Украины на оккупированных территориях. Он возмущен тем, что о них медиа вспоминают только в связи с боевыми действиями на Донбассе.

Всех называют почему-то «сепарами». И мы, и они должны больше знать об оккупированных регионах, — заявил президент на форуме.

Кроме того, глава государства считает, что информационная политика на Донбассе и в Крыму должна быть направлена ​​на то, чтобы показать людям все хорошее, что делает украинская власть для них.

Обо всех улучшениях надо рассказать людям, — сказал глава государства.

Напомним, что сегодня во время форума в Мариуполе Зеленский также представил принципы будущей стратегии реинтеграции Донбасса.