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Ракурс
Рада запретила рубку лесов на склонах Карпат. Фото: Еспресо

Рада поддержала законопроект о запрете вырубки лесов на склонах Карпат

30 окт 2019, 14:24
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Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона № 0873 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)».

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Этот проект закона поддержал 301 нардеп. Политики запретили проведение сплошных рубок главного пользования в елово-буковых лесах на крутых склонах Карпат, поскольку в 2011 году перестал действовать мораторий на рубку пихтово-буковых лесов. Об этом говорится в пояснительной записке законопроекта, который опубликован на веб-странице ВРУ.

Это позволит избежать ситуаций, когда под видом проведения санитарных рубок, сплошным методом вырубается значительная часть пихты-буковых древостоев. Кроме того, законопроект поможет запретить проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках, — говорится в документе.

Законопроект вносит изменения в ст. 21 и 26 закона Украины «О природно-заповедном фонде», которым запрещает проведение рубок главного пользования в национальных природных парках, заказниках. Разрешается проводить только выборочные рубки главного пользования и выборочные рубки формирования и оздоровления лесов в пихтово-буковых древостоев на крутых склонах, в лесах Ивано-Франковской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.

Напомним, 9 июля президент Владимир Зеленский подписал указ, которым обязал 15 предприятий Министерства обороны Украины до 1 ноября этого года создать электронный учет древесины.

Источник: Ракурс


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