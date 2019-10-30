Съезд судей Украины избрал нового члена ВККСУ, фото — ukrpress.info

https://racurs.ua/n128719-novyh-chlenov-vkks-izbrali-na-sezde-sudey.html

Ракурс

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сегодня пополнилась новым членом, которого избрали делегаты XVII внеочередного съезда судей Украины.

Loading...

Им стал судья Винницкого апелляционного суда Александр Панасюк. Голоса за него отдали 148 участников съезда судей.

Сегодня делегаты изберут еще одного члена ВККСУ. В бюллетени для повторного голосования внесены кандидаты Оксана Гумега и Татьяна Широян, которые набрали по 74 и 127 голосов соответственно.

Новые члены комиссии будут работать в ней вместо Владимира Бутенко и Татьяны Шиловой.

Новых членов ВККСУ избирают среди шести претендентов. В частности, это Юрий Зайцев (судья Хозяйственного суда Одесской области), Оксана Гумега (судья Хозяйственного суда Киева), Татьяна Широян (судья Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел), Александр Панасюк (судья Винницкого апелляционного суда), Александр Ткаченко (судья Хозяйственного суда Николаевской области) и Тамара Новикова (судья Черкасского окружного административного суда).

Напомним, что в октябре парламент в целом принял закон о судебной реформе, который предусматривает перезагрузку работы ВККСУ, Высшего совета правосудия (ВСП), а также уменьшение вдвое числа судей Верховного суда.

Высшая квалифкомиссия судей будет коллегиальным органом, регламент которого будет утверждать ВСП большинством голосов от его состава по представлению комиссии. Методику и порядок проведения экзаменов при отборе судей по-прежнему будет готовить ВККСУ, однако право утверждать его получит ВСП. Количество членов ВККСУ сократят с 16 до 12 членов, их будет назначать ВСП по результатам конкурса, который также будет проводить совет.

Отметим, что этот закон еще не подписали спикер Верховной Рады и президент.