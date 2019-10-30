З’їзд суддів України обрав нового члена ВККСУ, фото — ukrpress.info

https://racurs.ua/ua/n128719-novyh-chleniv-vkks-obraly-na-z-yizdi-suddiv.html

Ракурс

Вища кваліфікаційна комісія суддів України сьогодні поповнилася новим членом, якого обрали делегати XVII позачергового з’їзду суддів України.

Loading...

Ним став суддя Вінницького апеляційного суду Олександр Панасюк. Голоси за нього віддали 148 учасників з’їзду суддів.

Сьогодні делегати оберуть ще одного члена ВККСУ. В бюлетені для повторного голосування внесено кандидатів Оксану Гумегу та Тетяну Широян, які набрали по 74 і 127 голосів відповідно.

Нові члени комісії працюватимуть у ній замість Володимира Бутенка та Тетяни Шилової.

Нових членів ВККСУ обирали серед шести претендентів. Зокрема, це Юрій Зайцев (суддя Господарського суду Одеської області), Оксана Гумега (суддя Господарського суду Києва), Тетяна Широян (суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ), Олександр Панасюк (суддя Вінницького апеляційного суду), Олександр Ткаченко (суддя Господарського суду Миколаївської області) та Тамара Новікова (суддя Черкаського окружного адміністративного суду).

Нагадаємо, що у жовтні парламент у цілому ухвалив закон про судову реформу, який передбачає перезавантаження роботи ВККСУ, Вищої ради правосуддя (ВРП), а також зменшення вдвічі кількості суддів Верховного суду.

Вища кваліфкомісія суддів буде колегіальним органом. Регламент ВККСУ затверджуватиме ВРП більшістю голосів від її складу за поданням комісії. Методику і порядок проведення іспитів під час відбору суддів, як і раніше, готуватиме ВККСУ, проте затверджувати буде ВРП. Кількість членів ВККСУ скоротять із 16 до 12 членів, їх призначатиме ВРП за результатами конкурсу, який також проводитиме рада.

Зазначимо, що цей закон ще не підписали спікер Верховної Ради та президент.