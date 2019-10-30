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Ракурс
З’їзд суддів України заповнив свою квоту у ВККСУ, фото — sud.ua

З’їзд суддів України заповнив свою квоту у ВККСУ

30 жов 2019, 17:30
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З’їзд суддів України 30 жовтня заповнив свою квоту у складі Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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Сьогодні делегати XVII позачергового з’їзду суддів України обрали і другого нового члена ВККСУ. Ним стала Тетяна Широян. Голоси за неї віддали 155 учасників з’їзду суддів.

Сьогодні делегати вже обрали членом ВККСУ Олександра Панасюка (суддя Вінницького апеляційного суду). У другий тур голосування вийшли Оксана Гумега (суддя Господарського суду Києва) і Тетяна Широян (суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ), які у першому набрали 74 і 127 голосів відповідно.

Панасюк і Широян працюватимуть у ВККСУ замість Володимира Бутенка та Тетяни Шилової.

Згадані кандидати конкурували на з’їзді із Юрієм Зайцевим (суддя Господарського суду Одеської області), Олександром Ткаченком (суддя Господарського суду Миколаївської області) і Тамарою Новіковою (суддя Черкаського окружного адміністративного суду).

Наразі ВККСУ перебуває перед ймовірним початком повного перевантаження. Верховна Рада ухвалила закон, який запроваджує новий етап судової реформи Україні. Зокрема, передбачаються новації і в роботі ВККСУ.

Вища кваліфкомісія суддів стане колегіальним органом, регламент якого затверджуватиме Вища рада правосуддя. Кількість членів ВККСУ скоротять із 16 до 12 членів, їх призначатиме ВРП за результатами конкурсу, який також проводитиме рада. Наразі закон, який критикують в Євросоюзі і у верховному суді, ще не підписали спікер парламенту та президент.

Джерело: Ракурс


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