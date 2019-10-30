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Данія проти "Північного потоку": «Нафтогаз» відреагував на дозвіл будувати газогін, фото — НВ

Данія затримала росіян: «Нафтогаз» відреагував на дозвіл будувати «Північній потік-2»

30 жов 2019, 17:20
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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболев відреагував на дозвіл Данії будувати «Північній потік-2». Він відзначив, що опір цієї країни затримав росіян, які прагнули вже у 2019 році увести в експлуатацію газогін.

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Коболев у Фейсбук розповів, що у «Нафтогазі» очікували цього рішення восени. Він вважає, що принципова позиція Данії затримала проект на якийсь час, але не змогла переламати геополітичну ситуацію. Керівник «Нафтогазу» вважає, що його структура мусить підтримати українських дипломатів, щоб «зберегти санкції великих західних держав».

Важливішим стає завершення реформи ринку газу і повне впровадження європейського енергетичного законодавства в Україні. Воно захищатиме Україну так само, як захищає споживачів Євросоюзу, — вважає Коболев.

Глава газодобувної компанії запевнив, що козирями Києва у боротьбі з РФ є арбітражні і судові провадження між «Нафтогазом» і «Газпромом», а також анбандлінг, який приведе в Україну потужного західного партнера для спільного управління українською газотранспортною системою.

Нагадаємо, що Данія останньою із країн Балтії дозволила будівництво газогону «Північний потік — 2» у своїх водах.

«Північний потік — 2» — газогон, який повинен зв’язати РФ з Німеччиною по дну Балтійського моря. Його протяжність — понад 1 тис. 200 км, потужність складе 55 млрд куб. м газу в рік.

У жовтні міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що газогін «Північний потік-2» все ж буде добудований.

Джерело: Ракурс


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