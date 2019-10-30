Новини України

СБУ розслідує справу активіста Стерненка за двома статтями. Фото: Страна

https://racurs.ua/ua/n128783-sbu-rozsliduie-spravu-aktyvista-sternenka-za-dvoma-stattyamy.html

Ракурс

​Справу Сергія Стерненка, колишнього глави одеського відділення «Правого сектора», розслідують за двома статтями.

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Як заявили в Службі безпеки України, щодо активіста йде розслідування за ч. 1 ст. 122 (вбивство) і ч. 1 ст. 115 (нанесення умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості) Кримінального кодексу України. Про це зазначається у відповіді СБУ на запит агентства «Українські новини».

Як йдеться в документі, матеріали справи знаходяться на розгляді СБУ з жовтня.

Напад на Стерненка стався в травні минулого року. Тоді на нього напали двоє людей, один з яких загинув від ножових поранень. Сам Стерненко каже, що захищався і завдав удару нападнику його ж ножем. При цьому в соцмережі в момент нападу йшла трансляція, по ходу якої активіст зізнався, що завдавав удар своїм ножем.

Справу Стерненка передали в СБУ ще при колишньому главі ГПУ Юрії Луценко, після чого суд повернув його в Генпрокуратуру. Після цього новий генпрокурор Руслан Рябошапка знову передав справу в СБУ, незважаючи на те, що відомство не займається розслідуванням побутових вбивств.

«Ракурс» повідомляв, що прихильники Стерненко стверджують, що справу передали в СБУ, так як співробітники МВС були причетні до злочину проти активіста.