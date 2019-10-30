Новости Украины

СБУ расследует дело в отношении экс-главы "Правого сектора" Одессы по двум статьям. Фото: Страна

https://racurs.ua/n128783-sbu-rassleduet-delo-aktivista-sternenko-po-dvum-statyam.html

Ракурс

​Дело Сергея Стерненко, бывшего главы одесского отделения «Правого сектора», расследуют по двум статьям.

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Как заявили в Службе безопасности Украины, в отношении активиста идет расследование по ч. 1 ст. 122 (убийство) и ч. 1 ст. 115 (нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести) Уголовного кодекса Украины. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос агентства «Українські новини».

Как говорится в документе, материалы дела находятся на рассмотрении СБУ с октября.

Нападение на Стерненко произошло в мае прошлого года. Тогда на него напали два человека, один из которых погиб от ножевых ранений. Сам Стерненко говорит, что защищался и нанес удар нападающему его же ножом. При этом в соцсети в момент нападения шла трансляция, по ходу которой активист признался, что наносил удар своим ножом.

Дело Стерненко передали в СБУ еще при бывшем главе ГПУ Юрии Луценко, после чего суд вернул его в Генпрокуратуру. После этого новый генпрокурор Руслан Рябошапка снова передал дело в СБУ, несмотря на то, что ведомство не занимается расследованием бытовых убийств.

«Ракурс» сообщал, что сторонники Стерненко утверждают, что дело передали в СБУ, так как сотрудники МВД были причастны к преступлению против активиста.