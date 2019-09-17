Кива войдет в состав новой ВСК по расследованию убийства Гандзюк и нападений на активистов, фото — "112 Украина"

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Нардеп Илья Кива может стать членом временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Об этом 17 сентября сообщило движение «Кто убил Катю Гандзюк?».

По информации активистов, сегодня в парламенте будет обсуждаться создание этой ВСК. Первая комиссия летом обнародовала отчет и завершила свою работу вместе с каденцией предыдущей Рады.

Для нас крайне важно иметь качественный состав новой ВСК. Важно не допустить того, чтобы она превратилась в ширму, которая будет скрывать от общества безнаказанность преступников и бездействие правоохранителей. Важно не дать превратить этот островок здравого смысла на очередное фрик-шоу, — говорится в заявлении движения «Кто убил Катю Гандзюк?».

Именно во фрик-шоу превратится деятельность ВСК, если в ней будет работать и Кива, считают активисты. Его кандидатуру подала фракция партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В заявлении напомнили, что Киву нельзя включать в состав ВСК, поскольку он имеет конфликт интересов с ключевыми фигурантами расследования. Кроме того, в СМИ он заявил, что Гандзюк является коррупционеркой. После этого отец Екатерины подал в суд на Киву и выиграл его, но Кива до сих пор не опроверг недостоверную информацию.

Другой конфликт у Кивы с активистом Сергеем Стерненко. Его дело также было в центре внимания предыдущей ВСК.

Кива неоднократно сам называл себя «псом Авакова», их связи не вызывают сомнения, а следовательно включение в ВСК, расследующую преступления МВД, представителя министра МВД противоречит заявленной цели работы комиссии. Дело Екатерины Гандзюк и дело Сергея Стерненка Генпрокуратура передала в СБУ именно потому, что сотрудники МВД были причастны к преступлениям против активистов, — считают активисты.

В движении «Кто убил Катю Гандзюк» предостерегли Раду, что будут всячески противодействовать работе ВСК, если в ней окажется Кива.