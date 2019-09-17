Кива увійде в склад нової ТСК щодо вбивства Гандзюк та нападів на активістів, фото — "112 Україна"

https://racurs.ua/ua/n126885-kyva-uviyde-v-sklad-novoyi-tsk-schodo-vbyvstva-gandzuk-ta-napadiv-na-aktyvistiv-zayava.html

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Нардеп Ілля Кива може стати членом тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

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Про це 17 вересня повідомив рух «Хто вбив Катю Гандзюк?».

За інформацією активістів, сьогодні у парламенті буде обговорюватися створення цієї ТСК. Перша комісія влітку оприлюднила звіт та завершила свою роботу разом з каденцією попередньої Ради.

Для нас вкрай важливим є якісний склад нової ТСК. Важливо не допустити того, щоб вона перетворилась на ширму, яка буде приховувати від суспільства безкарність злочинців і бездіяльність правоохоронців. Важливо й не дати перетворити цей острівець здорового глузду на чергове фрік-шоу, — йдеться у заяві руху «Хто вбив Катю Гандзюк?».

Саме у фрік-шоу перетвориться діяльність ТСК, якщо у ній працюватиме й Ківа, вважають активісти. Його кандидатуру подала фракція «Опозиційна платформа — За життя».

У заяві нагадали, що Киву не можна включати до складу ТСК, оскільки він має конфлікт інтересів з ключовими фігурантами розслідування. Крім того, у ЗМІ він заявив, що Гандзюк є корупціонеркою. Після цього батько Катерини подав в суд на Киву і виграв його, але Кива досі не спростував недостовірну інформацію.

Інший конфлікт у Киви з активістом Сергієм Стерненком. Його справа також була в центрі уваги попередньої ТСК.

Кива неодноразово сам називав себе «псом Авакова», їхні зв’язки не викликають сумніву, а отже включення в ТСК, що розслідує злочини МВС, представника міністра МВС протирічить заявленій меті роботи комісії. Адже і справу Катерини Гандзюк і справу Сергія Стерненка Генпрокуратура передала до СБУ саме через те, що співробітники МВС були причетні до злочинів проти активістів, — вважають активісти.

У русі «Хто вбив Катю Гандзюк» застерегли Раду, що будуть всіляко протидіяти роботі ТСК, якщо в ній опиниться Кива.