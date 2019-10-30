Данія погодила будівництво «Північного потоку» у своїх водах. Фото: Stefan Sauer

https://racurs.ua/ua/n128776-daniya-dala-dozvil-na-budivnyctvo-gazoprovodu-pivnichnyy-potik-2.html

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Данія дозволила будівництво газопроводу «Північний потік — 2» в своїх водах.

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Уряд країни погодив будівництво ділянки газопроводу Nord Stream 2 на континентальному шельфі на південний схід від острова Борнхольм в Балтійському морі. Про це 30 жовтня повідомляє енергетичне агентство Данії.

Дозвіл видається у відповідності з законом про континентальному шельфі та у відповідності з зобов’язаннями Данії щодо Конвенції ООН по морському праву, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країна зобов’язана дозволити будівництво транзитних трубопроводів з урахуванням ресурсів і навколишнього середовища і, якщо необхідно, вказати маршрут, за яким такі трубопроводи повинні бути прокладені.

Як відомо, «Північний потік — 2» — газопровід, який повинен зв’язати РФ з Німеччиною по дну Балтійського моря. Протяжність маршруту складає понад 1 тис. 200 км, потужність нового трубопроводу складе 55 млрд куб. м газу в рік. На будівництво проекту витратять 9,5 млрд євро, гроші виділяє російський «Газпром» та п’ять компаній із Європи.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу Анегрет Крамп-Карренбауер заявив, що газогін «Північний потік-2» все ж буде добудований.

Сенатор Конгресу США від Республіканської партії Енді Бар розробив законопроект, яким передбачено нові обмежувальні заходи проти компаній, що беруть участь у будівництві «Північного потоку-2».