Дания согласовала строительство «Северного потока» в своих водах. Фото: Stefan Sauer

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Ракурс

Дания разрешила строительство газопровода «Северный поток — 2» в своих водах.

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Правительство страны согласовало строительство участка газопровода Nord Stream 2 на континентальном шельфе к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Об этом 30 октября сообщает энергетическое агентство Дании.

Разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву, — говорится в сообщении.

Отмечается, что страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены.

Как известно, «Северный поток — 2» — газопровод, который должен связать РФ с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута составляет свыше 1 тыс. 200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. На строительство проекта потратят 9,5 млрд евро, деньги выделяет российский «Газпром» и пять компаний из Европы.

Напомним, в октябре министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза Анегрет Крамп-Карренбауер заявил, что газопровод «Северный поток-2» все же будет достроен.

Сенатор Конгресса США от Республиканской партии Энди Бар разработал законопроект, предусматривающий новые ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».