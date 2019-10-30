Дания против "Северного потока": "Нафтогаз" отреагировал на разрешение строить газопровод, фото — НВ

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Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев отреагировал на разрешение Дании строить «Северной поток-2». Он отметил, что сопротивление этой страны задержало россиян, которые стремились уже в 2019 году ввести в эксплуатацию газопровод.

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Коболев в Фейсбук рассказал, что в «Нафтогазе» ожидали этого решения осенью. Он считает, что принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но не смогла переломить геополитическую ситуацию. Руководитель «Нафтогаза» считает, что его структура должна поддержать украинских дипломатов, чтобы «сохранить санкции крупных западных государств».

Важным становится завершение реформы рынка газа и полное внедрение европейского энергетического законодательства в Украине. Оно будет защищать Украину так же, как защищает потребителей Евросоюза, — считает Коболев.

Глава газодобывающей компании заверил, что козырями Киева в борьбе с РФ являются арбитражные и судебные производства между «Нафтогазом» и «Газпромом», а также анбандлинг, который приведет в Украину мощного западного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой.

Напомним, что Дания последней из стран Балтии разрешила строительство газопровода «Северный поток-2» в своих водах.

«Северный поток-2» — газопровод, который должен связать РФ с Германией по дну Балтийского моря. Его протяженность — более 1 тыс. 200 км, мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.

В октябре министр обороны Германии и президент Христианско-демократического союза Анегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что газопровод «Северный поток-2» все же будет достроен.