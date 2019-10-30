Світоліна вийшла у півфінал Підсумкового турніру WTA. Фото: WTA

https://racurs.ua/ua/n128786-svitolina-vyyshla-u-pivfinal-pidsumkovogo-turniru-wta.html

Ракурс

Еліна Світоліна, перша ракетка України, вийшла в півфінал Підсумкового турніру WTA. Сьогодні діюча володарка трофея обіграла румунку Симону Халеп з рахунком 7:5, 6:3.

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Зустріч Світоліної і Халеп тривала більше, ніж півтори години. За цей час українська тенісистка реалізувала чотири брейки і віддала дві свої подачі. Також Світоліна зробила чотири подачі на виліт. У свою чергу Халеп реалізувала два брейка і зробила одну подачу на виліт.

Турнір проходить в китайському Шеньчжені. Він триватиме з 27 жовтня по 3 листопада.

Світоліна здобула перемогу і в першому матчі турніру. Таким чином, вона достроково вийшла з групи. ​

Нагадаємо, що в першому матчі турніру вона перемогла Кароліну Плішкову (2:0), а Халеп була сильнішою Андрееску (2:1).