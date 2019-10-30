Новини України

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На інвестиційному форумі в Маріуполі підписали 12 важливих меморандумів - Гончарук. Фото: Кабмін
На інвестиційному форумі в Маріуполі підписали 12 важливих меморандумів — Гончарукhttps://racurs.ua/ua/n128787-na-investyciynomu-forumi-v-mariupoli-pidpysaly-12-vajlyvyh-memorandumiv-goncharuk.htmlРакурс
Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, підбив підсумки інвестиційного форуму в Маріуполі. Він розповів, що під час зустрічей в рамках заходу було підписано 12 важливих меморандумів.
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За словами глави уряду, команда президента представила 120 готових інвестиційних проектів, йдеться в сьогоднішньому повідомленні Кабінету міністрів.
Разом зі Світовим банком запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки — для відновлення і майбутньої реінтеграції Донбасу, — розповів прем'єр.
Так, під час форуму Україна підписала меморандум з мобільними операторами про перерозподіл частот для забезпечення якісного та швидкого інтернету на всій території України, крім того, з ЄБРР підписали меморандум про фінансування регіональних доріг. Очікується, що перший транш на відновлення місцевих доріг Україна отримає в розмірі 300 млн євро.
Не менш важливий документ — меморандум з віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації Джорджиною Бейкер про взаєморозуміння між урядом України та IFC з державно-приватного партнерства. Наші міжнародні партнери інвестуватимуть свої знання та досвід у сфері концесії, — додав Гончарук.
За даними Кабінету міністрів, форум відвідали близько 700 гостей з усього світу.
Нагадаємо, що Гончарук 29 жовтня разом з мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell і «Інтертелеком» підписали меморандум, який забезпечить якісний інтернет по всій території України.
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