Новини України

На інвестиційному форумі в Маріуполі підписали 12 важливих меморандумів - Гончарук. Фото: Кабмін

https://racurs.ua/ua/n128787-na-investyciynomu-forumi-v-mariupoli-pidpysaly-12-vajlyvyh-memorandumiv-goncharuk.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, підбив підсумки інвестиційного форуму в Маріуполі. Він розповів, що під час зустрічей в рамках заходу було підписано 12 важливих меморандумів.

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За словами глави уряду, команда президента представила 120 готових інвестиційних проектів, йдеться в сьогоднішньому повідомленні Кабінету міністрів.

Разом зі Світовим банком запускаємо роботу Фонду міжнародної партнерської підтримки — для відновлення і майбутньої реінтеграції Донбасу, — розповів прем'єр.

Так, під час форуму Україна підписала меморандум з мобільними операторами про перерозподіл частот для забезпечення якісного та швидкого інтернету на всій території України, крім того, з ЄБРР підписали меморандум про фінансування регіональних доріг. Очікується, що перший транш на відновлення місцевих доріг Україна отримає в розмірі 300 млн євро.

Не менш важливий документ — меморандум з віце-президентом Міжнародної фінансової корпорації Джорджиною Бейкер про взаєморозуміння між урядом України та IFC з державно-приватного партнерства. Наші міжнародні партнери інвестуватимуть свої знання та досвід у сфері концесії, — додав Гончарук.

За даними Кабінету міністрів, форум відвідали близько 700 гостей з усього світу.

Нагадаємо, що Гончарук 29 жовтня разом з мобільними операторами «Київстар», Vodafone, lifecell і «Інтертелеком» підписали меморандум, який забезпечить якісний інтернет по всій території України.