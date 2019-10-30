Новини України

Міністр юстиції про пенітенціарну систему: феодально-васальні відносини і броунівський рух правоохоронців. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128790-ministr-ustyciyi-pro-penitenciarnu-systemu-feodalno-vasalni-vidnosyny-i-brounivskyy-ruh.html

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​Денис Малюська, міністр юстиції України, вважає, що в пенітенціарній системі немає людини, яка б раніше займалася тим, чого від нєї вимагають зараз.

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За словами глави Міністерства юстиції, до його приходу до відомства пенітенціарною системою керувала людина, якій «близько не давали підійти до неї». Про це він заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Малюська зазначив, що він очікував у даній системі побачити якусь управлінську піраміду, але в системі в’язниць її не виявилося.

Є просто керівник і є анархія, феодально-васальні відносини, де якісь регіони, якісь інститути, а тут ще є якась установа, яка для них всіх закуповує, і при чому закуповує без грошей — вони нещодавно зробили закупівлю риби на понад мільярд гривень, а їжу — більше трьох мільярдів, — сказав міністр.

Міністр зазначив, що розуміє, що це все пов’язано з кримінальним світом, в якому свої закони і свої методи.

Це держава, це найскладніша тематика. Люди хоч і в погонах, а там броунівський рух абсолютно. Тобто розуміння, хто за що відповідає, в реальності там складно отримати, — додав Малюська.

За словами міністра, є два виходи з ситуації: або ж «іти воювати з системою», або ж будувати з нуля нову.

У всьому цьому розібратися — це потрібно мати неабиякі нерви і сталеву волю. Відповідно, це буде група людей з моєї команди, з окремими якостями — окремо зі стратегічним баченням, окремо люди, які розуміють, як працювати з неплатоспроможним бізнесом, і окремо ті, у яких сталеві яйця, які можуть тримати систему під контролем — і це їх головне завдання, — завершив Малюська.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України у програмі дій, яку подав у Верховну Раду, запланував створення Єдиного реєстру засуджених і осіб, узятих під варту, відкриття центрів спостереження і впровадження сучасних технічних засобів нагляду.