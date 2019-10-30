Вищий антикорупційний суд України виніс перший вирок. Фото: АИФ

https://racurs.ua/ua/n128791-vyschyy-antykorupciynyy-sud-ukrayiny-vynis-pershyy-vyrok.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд України засудив до штрафу колишню суддю апеляційного суду Дніпропетровської області. Її визнали винною в декларуванні недостовірної інформації.

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Таким чином, ВАКС виніс перший вирок після свого створення. Згідно з вироком, екс-суддя повинна заплатити близько 51 тис. грн штрафу, йдеться в прес-службі суду.

Крім того, за рішенням суду протягом року колишня суддя не зможе займати певні посади, крім виборних.

Також вона може оскаржити рішення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду протягом 30 днів.

Нагадаємо, що Рада адвокатів Київської області звернулася з відкритим листом на адресу Вищого антикорупційного суду України, в якому розкритикувала його роботу. Адвокати вважають, що суд «оголосив їм війну».