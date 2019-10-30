"Динамо" в фееричном матче выбило "Шахтер" из Кубка Украины. Фото: Footboom

https://racurs.ua/n128793-dinamo-v-feerichnom-matche-vybilo-shahter-iz-kubka-ukrainy.html

Ракурс

«Динамо» в матче 1/8 финала Кубка Украины обыграло донецкий «Шахтер». Встреча проходила в Киеве и завершилась победой столичного клуба в дополнительное время.

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Основное время матча завершилось вничью 1:1. При этом «Шахтер» сумел ответить на гол Сергея Сидорчука, который отличился на 22-й минуте, только в компенсированное время. На 90+2-й минуте голом отметился Тарас Степаненко.

Примечательно, что еще до свистка об окончании основного времени футболисты обеих команд получили по красной карточке. У «Динамо» поле покинул Владимир Шепелев за грубый фол, а у «Шахтера» за повторное предупреждение с поля досрочно ушел Тарас Степаненко.

После этого командам положено было сыграть два дополнительных тайма по 15 минут. Во втором из них свою команду вывел вперед защитник «Динамо» Денис Попов, который отличился точным ударом после подачи с углового.

Напомним, что киевское «Динамо» на прошлой неделе играло в Лиге Европы с «Копенгагеном» из Дании. Встреча завершилась вничью 1:1. Донецкий «Шахтер» свой матч в Лиге чемпионов также выиграть не сумел. Дома «горняки» не смогли обыграть хорватское «Динамо» — 2:2.