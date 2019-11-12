В Англії 600-тонна стіна середньовічного замку впала на будинок, фото: East Sussex Fire and Rescue

https://racurs.ua/ua/n129323-v-angliyi-600-tonna-stina-serednovichnogo-zamku-vpala-na-budynok-foto.html

Ракурс

Середньовічний замок в англійському місті Льюїс обвалився: одна зі стін впала на розташований поруч житловий будинок. За словами рятувальників, ніхто не постраждав.

Loading...

Вага стіни становить близько 600 т. Про це у Facebook повідомили представники рятувальної служби Східного Сассекса.

На місці аварії працюють і спеціальні собаки. Вони навчені пошуку в зонах землетрусів.

За попередніми даними, інцидент міг статися через роботи з видалення плюща, які тривали кілька тижнів.

У Сассекському археологічному товаристві власників замків прокоментували подію. Зруйнована стіна, як стверджують експерти, перебувала в приватній власності. Вона була однією з останніх секцій історичної оборонної стіни замку.

Замок Льюїс був зведений Вільгельмом де Варенном у XI столітті. В XIII столітті побудували оборонні вежі, а в XIV — додаткову споруду для захисту входу в замок, який називається ворота Барбікан.

Нагадаємо, в жовтні обвалилася будівля недобудованого готелю Hard Rock у Новому Орлеані. Внаслідок інциденту одна людина загинула, а ще 18 отримали поранення.