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В Англії 600-тонна стіна середньовічного замку впала на будинок, фото: East Sussex Fire and Rescue
В Англії 600-тонна стіна середньовічного замку впала на будинок (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n129323-v-angliyi-600-tonna-stina-serednovichnogo-zamku-vpala-na-budynok-foto.htmlРакурс
Середньовічний замок в англійському місті Льюїс обвалився: одна зі стін впала на розташований поруч житловий будинок. За словами рятувальників, ніхто не постраждав.
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Вага стіни становить близько 600 т. Про це у Facebook повідомили представники рятувальної служби Східного Сассекса.
На місці аварії працюють і спеціальні собаки. Вони навчені пошуку в зонах землетрусів.
За попередніми даними, інцидент міг статися через роботи з видалення плюща, які тривали кілька тижнів.
У Сассекському археологічному товаристві власників замків прокоментували подію. Зруйнована стіна, як стверджують експерти, перебувала в приватній власності. Вона була однією з останніх секцій історичної оборонної стіни замку.
Замок Льюїс був зведений Вільгельмом де Варенном у XI столітті. В XIII столітті побудували оборонні вежі, а в XIV — додаткову споруду для захисту входу в замок, який називається ворота Барбікан.
Нагадаємо, в жовтні обвалилася будівля недобудованого готелю Hard Rock у Новому Орлеані. Внаслідок інциденту одна людина загинула, а ще 18 отримали поранення.
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