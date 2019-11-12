Українці чекають від Зеленського домовленостей з Путіним — Пристайко. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n129324-ukrayinci-chekaut-vid-zelenskogo-domovlenostey-z-putinym-prystayko.html

Ракурс

Володимир Зеленський повинен домовитися з Володимиром Путіним, таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Міністр переконаний, що більшість українців хочуть саме цього від нинішнього президента.

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Водночас глава МЗС не впевненний, що українській стороні вдасться домогтися відчутного прогресу у переговорному процесі. Проте, як додав чиновник в ефірі ICTV, «не спробувати ми не можемо», повідомляє ЛІГА.net.

Пристайко уточнив, що переважна більшість українців чекає домовленостей, за яких не будуть гинути люди, а українська торгівля пожвавиться.

На його думку, українці, які довірили управління країною Зеленському, не лише розраховують, але й вимагають від президента зробити спробу припинити війну на Донбасі та повести Україну до процвітання. Й наразі президент зайнятий вирішенням цих питань, запевняє Пристайко.

Своїми діями із відведення військ й обміну військовополоненими Україна виконала вельми «болючі умови», але це стало підґрунтям для пропозиції Путіну розпочати переговори у нормандському форматі, додав міністр.

Як повідомляв «Ракурс», недавно Пристайко дав оцінку візиту депутата Держдуми РФ у Золоте й прокоментував перспективу «нормандського саміту».