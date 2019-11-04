Розведення біля Петрівського: Пристайко прокоментував візит депутата Держдуми у Золоте і перспективу «нормандського саміту», фото — Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n128959-prystayko-prokomentuvav-vizyt-deputata-derjdumy-u-zolote-i-perspektyvu-normandskogo-samitu-video.html

Ракурс

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко прокоментував візит депутата Держдуми Олексія Журавльова у Золоте і перспективу проведення «нормандського саміту».

Loading...

Поїздка Журавльова, за його словами, здійснена з порушенням всіх норм.

Це наша територія, на яку він приїхав без дозволів, — заявив Пристайко на брифінгу у Києві 4 листопада.

Міністр пообіцяв найближчим часом надати офіційну реакцію МЗС на цей випадок.

Щодо проведення саміту керівників чотирьох держав у так званому «нормандському форматі», то Пристайко впевнений, що після завершення процесу розведення сторін у Петрівському в Росії не буде якихось нових вимог щодо скликання саміту.

У вересні було домовлено про розведення на трьох ділянках і щодо «формули Штайнмаєра». Коли відбудеться розведення у Петрівському, ми чекаємо згоди росіян. Партнери з Франції та Німеччини готові, — заявив міністр.

Водночас він сказав, що РФ вимагає й підготувати та узгодити документ, який розглянуть на лідери держав на зустрічі. Пристайко вважає, що це не складно зробити, щоб президенти обговорювали вже готовий текст.

Щодо розведення біля Петрівського, то керівник української дипломатії ще раз нагадав про вимогу дотримуватися семи днів тиші на фронті, після якої й розпочинається розведення військ.

«Ракурс» повідомляв, що представники бойовиків заявили про готовність почати розведення сьогодні. При цьому з останнього обстрілу, який був зафіксований 30 жовтня, ще не минуло сім днів, як цього вимагають мінські угоди.