Війна на Донбасі: Геращенко готує запит щодо візиту депутатів Держдуми у район розведення сторін, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n128949-geraschenko-gotuie-zapyt-schodo-vizytu-deputativ-derjdumy-u-rayon-rozvedennya-storin-foto.html

Ракурс

Народний депутат фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко спрямує запит в Службу безпеки України щодо незаконного візиту депутата російської Держдуми в Золоте.

Loading...

Олексій Журавльов у суботу, 1 листопада, відвідав лінію розмежування та розведення військ зі своєрідною інспекцією. Він цікавився ходом розведення військ, а представники сепаратистів розповідали і показували йому про те, які позиції залишили українські Збройні сили. Судячи із розмов Журавльова та ватажків сепаратистів, вони перебували й на території, яка контролювалася донедавна українськими військовими.

Як видно із репортажу сепаратистських ЗМІ, на лінії розведення висіли російські триколори. Такий візит викликав шок і в мережі, і у політиків. Геращенко вимагатиме оцінити вільне перебування в Станиці Луганській та Золотому депутата парламенту, який у 2014 році голосував за дозвіл на проведення військової операції ЗСУ РФ в Україні та анексію Криму.

Наші голуби миру ані мурмур. Готую запит в СБУ, що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашнім позиціям нашої армії? Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію? Ми для того розводили війська, щоб там тепер не ховаючись лазили росіяни? Чи означає це, що депутати Верховної Ради так само вже можуть ходити з інспекцією по позиціям бойовиків. Треба негайно сформувати групу депутатів, і поїдемо, — обурилася у Фейсбук Геращенко.

Нагадаємо, що сьогодні має розпочатися розведення військ у Петрівському. Але в штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що тут не виконані всі умови для початку розведення. Представники бойовиків нібито заявили про готовність почати розведення. При цьому від дня, коли стався останній обстріл (30 жовтня), ще не минуло сім днів.