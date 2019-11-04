Война на Донбассе: Геращенко готовит запрос о визите депутатов Госдумы в район разведения сторон, скриншот видео

https://racurs.ua/n128949-geraschenko-gotovit-zapros-o-vizite-deputatov-gosdumy-v-rayon-razvedeniya-storon-foto.html

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Народный депутат фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко направит запрос в Службу безопасности Украины относительно незаконного визита депутата Госдумы в Золотое.

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Алексей Журавлев в субботу, 1 ноября, посетил линию разграничения и разведения войск со своеобразной инспекцией. Он интересовался ходом разведения войск, а представители сепаратистов рассказывали и показывали ему о том, какие позиции оставили украинские Вооруженные силы. Судя по разговорам Журавлева и главарей сепаратистов, они находились и на территории, которая контролировалась недавно украинскими военными.

Как видно из репортажа сепаратистских СМИ, на линии разведения висели российские триколоры. Такой визит вызвал шок и в сети, и у политиков. Геращенко потребует оценить свободное пребывание в Станице Луганской и Золотом депутата парламента, который в 2014 году голосовал за разрешение на проведение военной операции ВСУ РФ в Украине и аннексию Крыма.

Наши голуби мира молчат. Готовлю запрос в СБУ, что это такое происходит, что российские политики, которые голосовали за аннексию Крыма, разгуливают по вчерашним позициям нашей армии? Где СММ ОБСЕ? Где реакция МИД на эту откровенную провокацию? Мы для того разводили войска, чтобы там теперь не скрываясь лазили россияне? Значит ли это, что депутаты Верховной Рады так же уже могут ходить с инспекцией по позициям боевиков. Надо немедленно сформировать группу депутатов, и поедем, — возмутилась в Фейсбук Геращенко.

Напомним, что сегодня должно начаться разведение войск в Петровском. Но в штабе операции Объединенных сил сообщили, что выполнены не все условия для начала разведения. Представители боевиков якобы заявили о готовности начать разведение. При этом со дня, когда произошел последний обстрел (30 октября), еще не прошло семь дней.