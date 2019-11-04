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Разведение сил в Петровском: в штабе ООС заявили о провокации боевиков. Фото: Цензор

Разведение сил в Петровском: в штабе ООС заявили о провокации боевиков

4 ноя 2019, 09:56
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Боевики пошли на провокацию, заявив о готовности начать процесс разведения войск в населенном пункте Петровское Донецкой области.

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В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщили, что здесь не выполнены все условия для начала разведения.

По данным силовиков, представители боевиков якобы заявили о готовности начать разведение сегодня. При этом с последнего обстрела, который был зафиксирован 30 октября, еще не прошло семь дней, чего требуют Минские договоренности. В пресс-центре штаба ООС отмечают, что боевики якобы готовы начать несогласованное разведение сил.

Выдавая воображаемое за желаемое, главари самопровозглашенных псевдообразований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон, — говорится в сообщении.

Напомним, что в районе города Золотое продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений — до 25 ноября.

Источник: Ракурс


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