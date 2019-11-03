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Сапер на Донбассе. Фото: flickr.com

Разведение сил на Донбассе: в районе Золотого начался процесс разминирования (ВИДЕО)

3 ноя 2019, 16:48
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На Донбассе 3 ноября начался второй этап разведения сил и средств.

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В районе города Золотое продолжается процесс разминирования территорий и демонтаж фортификационных сооружений. Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений — до 25 ноября. Об этом сегодня сообщил представитель пресс-центра штаба операции Объединенных сил Александр Штупун в эфире «5 канала».

По словам представителя штаба ООС, украинские саперы должны обследовать и разминировать дороги и обочины, очистить от взрывоопасных устройств местность. Также будут демонтированы объекты военного назначения.

Завершение работ с обеих сторон конфликта должна зафиксировать и подтвердить Специальная мониторинговая группа ОБСЕ.

Напомним, пресс-служба штаба операции Объединенных сил 1 ноября сообщила о завершении разведения сил в районе города Золотое Луганской области. Войска с обеих сторон отводились зеркально на участке № 2 в районе Золотого. Разведение войск в районе Золотого началось 29 октября в 12.00.

Источник: Ракурс


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Разведение сил на Донбассе: в районе Золотого начался процесс разминирования (ВИДЕО)

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