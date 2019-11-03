Сапер на Донбасі. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128933-rozvedennya-syl-na-donbasi-u-rayoni-zolotogo-pochavsya-proces-rozminuvannya-video.html

Ракурс

На Донбасі 3 листопада почався другий етап розведення сил і засобів.

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У районі міста Золоте триває процес розмінування територій і демонтаж фортифікаційних споруд. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд — до 25 листопада. Про це сьогодні повідомив представник прес-центру штабу операції Об'єднаних сил Олександр Штупун в ефірі «5 каналу».

За словами представника штабу ООС, українські сапери мають обстежити та розмінувати дороги та узбіччя, очистити від вибухонебезпечних пристроїв місцевість. Також будуть демонтовані об'єкти військового призначення.

Завершення робіт з обох боків конфлікту має зафіксувати та підтвердити Спеціальна моніторингова група ОБСЄ.

Нагадаємо, прес-служба штабу операції Об'єднаних сил 1 листопада повідомила про завершення розведення сил в районі міста Золоте Луганської області. Війська з обох сторін відводилися дзеркально на ділянці № 2 в районі Золотого. Розведення військ в районі Золотого розпочалося 29 жовтня о 12.00.