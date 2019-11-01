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У районі міста Золоте завершилося розведення військ, фото: «Новинарня»

Розведення військ у Золотому завершилося — штаб ООС (ВІДЕО)

1 лис 2019, 19:38
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Розведення сил в районі міста Золоте Луганської області завершилося.

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Війська з обох сторін відводилися дзеркально на ділянці № 2 в районі Золотого. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за допомогою безпілотника здійснили верифікацію проведених заходів із розведення.

У штабі ООС наголосили, що українські військові у разі загрози життю та здоров’ю, захоплення територій чи проникнення розвідувально-диверсійних груп противника «дають адекватну відповідь» — відкривають вогонь по противнику.

Зазначається, що ворог впродовж поточної доби п’ять разів порушував режим припинення вогню в зоні проведення ООС. Втрат внаслідок обстрілів серед українських військовослужбовців немає.

Розведення військ в районі Золотого розпочалося 29 жовтня о 12.00.

Нагадаємо, в українській стороні Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) на Донбасі повідомили, що розведення військ в районі Золотого відбувається задля створення зони безпеки на випадок відкриття там контрольного пункту в’їзду-виїзду.

Джерело: Ракурс


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