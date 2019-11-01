Степові орли, фото: Російська мережа вивчення та охорони пернатих хижаків

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Ракурс

Тринадцять орлів, що мігрували на південь з Росії та Казахстану, призвели до витрат на сотні доларів за роумінгові тарифи, коли їхні переміщення вчені з Російської мережі вивчення та охорони пернатих хижаків відслідковували за допомогою GPS-трекерів, які повинні були надсилати SMS-повідомлення.

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Відповідні пристрої були розроблені для того, щоб кожен день надсилати чотири SMS-повідомлення з GPS-даними з будь-якого місця, щоб дослідники могли скласти карту міграції степових орлів — виду птахів, популяція якого в Євразії зменшується, повідомляє видання Science.

Але коли декілька орлів під час літньої міграції здійснили маршрути через віддалені райони Казахстану, де не було мобільного зв’язку, повідомлення накопичувались, а потім усі відправилися відразу, коли птахи прибули до Ірану в жовтні.

Частота повідомлень в Ірані була в понад три рази більшою, ніж у Казахстані. До того ж вартість однієї SMS з Ірану в роумінгу становила майже 0,8 дол. США, що в 5,5 раза дорожче SMS із Казахстану і в 25 разів дорожче вартості для вчених SMS всередині Росії.

Так, після появи в мережі мобільного зв’язку одного з орлів витрати на повідомлення від нього становили приблизно 110 дол. у день.

Внаслідок цього витрати вчених на відслідковування птахів вибилися з річного бюджету. Ученим довелося використовувати платформи краудфандингу для погашення рахунку. Там вони змогли зібрати понад 1 тис. дол. Цієї суми було достатньо, щоб продовжити відслідковувати орлів до кінця року.

Крім того, кілька телефонних компаній запропонували їм надання послуг з відправки таких SMS-повідомлень безкоштовно або за зниженою ціною. Один з таких тарифів дослідники зрештою обрали.

Нагадаємо, британські вчені нещодавно встановили, що глобальне потепління змушує десятки видів тварин у Європі переселятися.