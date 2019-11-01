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Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента
КВУ назвав народних депутатів, які пропустили 90% голосувань Верховної Ради в жовтніhttps://racurs.ua/ua/n128885-kvu-nazvav-narodnyh-deputativ-yaki-propustyly-90-golosuvan-verhovnoyi-rady-u-jovtni.htmlРакурс
У жовтні 13 народних обранців не брали участі у понад 90% голосувань Верховної Ради.
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Цей показник дещо менший, ніж у вересні, коли було виявлено 17 таких депутатів, повідомляє прес-служба Комітету виборців України, фахівці якого проаналізували показники участі народних депутатів у голосуваннях.
Найбільше таких депутатів у фракції «Опозиційної платформи — За життя» — шестеро. Також у цьому переліку по четверо позафракційних депутатів та по двоє народних обранців з ВО «Батьківщина» та групи «За майбутнє".
«Лідером» серед народних обранців за цим показником виявився депутат із ВО «Батьківщина» Віталій Данілов, який жодного разу в жовтні не проголосував.
Показники участі решти депутатів з цього переліку такі:
- Максим Єфімов (позафракційний) — взяв участь в 1% голосувань;
- Олександр Герега («За майбутнє") — 2%;
- Андрій Деркач (позафракційний) — 2%;
- Антон Яценко («За майбутнє") — 3%;
- Юлія Льовочкіна («Опозиційна платформа — За життя») — 4%;
- Ігор Абрамович («Опозиційна платформа — За життя») — 4%;
- Вадим Столар («Опозиційна платформа — За життя») — 5%;
- Сергій Тарута (ВО «Батьківщина») — 6%;
- Вадим Рабінович («Опозиційна платформа — За життя») — 7%;
- Олександр Фельдман («Опозиційна платформа — За життя») — 9%;
- Сергій Лабазюк (позафракційний) — 10%;
- Федір Христенко («Опозиційна платформа — За життя») — 10%.
Голосування депутати пропустили без поважних причин.
Всього в жовтні відбулося 476 голосувань.
Вибори до чинної Верховної Ради IX скликання відбулися 21 липня.
Нагадаємо, минулого місяця найбільше депутатів, які пропустили понад 90% голосувань також було у «Опозиційній платформі — За життя».
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